Valu ei lase elada? Need nõuanded aitavad sul valuga manipuleerida ja selle sootuks ära unustada

1. Ära vajuta, ärrita ega torgi

Pikemas perspektiivis ei aita haava või valukoha masseerimine kaasa. See annab küll hetkeks leevendust, samamoodi nagu ravimidki, aga see leevendus on üürike. Pigem püüa närvisüsteemi lollitada, et valu ei oleks kogu aeg konkreetse koha peal. Ühe koha masseerimise asemel proovi näiteks kogu keha massaaži.