Oluline on mitte kulutada rohkem kui teenid! Väärt nõuanded, mis aitavad nutikalt säästa

1. Pane säästmiseesmärgid paika

Tee plaan! Kui sul on kindel idee, milleks sa raha koguda soovid, teeb see säästmise lihtsamaks. Mõtle oma eesmärgid läbi ja juba see aitab kulutusi kokku tõmmata.

2. Koosta eelarve

Pea arvet selle üle, palju sa raha kulutad. Kirjuta üles igapäevased ostud ja aja jooksul näed, kui palju sa nädalas, kuus ja aastas raha raiskad. Sealt edasi on sul võimalik analüüsida, mille arvelt kulusid kokku tõmmata saad. Oluline on see, et sa ei kulutaks rohkem kui teenid.

3. Prioriteedid

Enne kui hakkad midagi ostma, maksa ära arved. Kui sa pole oma rahalisest seisust teadlik, kulutad suure tõenäosusega rohkem raha, kui peaksid.

4. Oota kolm päeva

Kui sul tekib kiusatus midagi konkreetset osta, oota kolm päeva. Ootamise ajal mõtle, kas sul on seda asja, mida osta soovid, ka päriselt vaja. Ära kiirusta ostlema ja tee esmalt kindlaks, kas raha läheks õigesse kohta või peaksid seda säästma millegi muu tarbeks.

5. Söö oma toitu

Su külmikus on tõenäoliselt toitu, mis on su tervisele ja rahakotile parem, kui väljas söömine. Enne kui lähed restorani, vaata oma külmkapiseis üle. Sama tee ka enne poodi minemist. Abiks võib olla ka kindel nädalamenüü, mis aitab osta ainult neid toiduaineid, mida sul päriselt vaja on. Ära mine toidupoodi näljasena, muidu teed palju emotsioonioste.

6. Paki lõuna kaasa

Ära söö lõunat väljas. Tee õhtuks suurem kogus toitu, nii saad järgmiseks päevaks endale tööle lõuna kaasa pakkida. Säästad nii oma tervist kui ka raha.

7. Nimekiri

Kui lähed poodi, koosta nimekiri, mida sul poest vaja on. Nii ei jää tähtsad asjad ostmata, aga ei teki ka soovi midagi muud lisaks haarata. Kui sead endale reegli, et sa ei tohi mitte midagi muud peale listis oleva osta, säästad nii mõnegi euro.

8. Loobu kataloogidest ja poodide e-kirjadest

Kui saad alatasa postkasti katalooge ja e-mailile kirju erinevate poodide sooduspakkumistest, tekib kiusatus midagi ka osta. Ära ava neid kirju ja tühista tellimused.

9. Peida krediitkaardid ära