Need päriselt toimivad! Iidsed ilurituaalid, mida väekad naised on kasutanud juba aastasadu

Käi vannis nagu Cleopatra

Cleopatra oli üks kõige kaunimaid naisi maailmas, seega ei tule üllatusena, et ta hellitas end erinevate iluprotseduuridega. Ajaloolased väidavad, et tal oli siidine nahk ja selle saamiseks kasutas ta lihtsat retsepti: oliiviõli, piim ja mesi vanni ja hopsti sisse! Ilmselt on sul kõik vajaminevad ained kodus olemas ja saad Cleopatrale omasel moel vanni võtta juba täna!