Polüamooria — milline suhtetüüp see täpsemalt on ja mida selle kohta teada võiks?

Polüamooria (tuleneb kreekakeelsest sõnast πολύ (polü-, ’mitu’, ’palju’), ja ladinakeelsest sõnast amor ’armastus’) tähendab praktiseerimist või iha emotsionaalselt intiimse suhte järgi rohkem kui ühe partneriga ning samas eeldab kõikide seotud partnerite nõusolekut. Seda võib kirjeldada ka kui vastastikust eetilist ja vastutustundlikku mittemonogaamiat.

Polüamooria on tänapäeval vägagi populaarne, näiteks rääkis Will Smithi ja Jada Pinkett Smithi tütar Willow Smith, et ka tema on polüamorist.

Niisiis, mis see polüamoorne suhe endast kujutab — kuidas seda kõige paremini praktiseerida?