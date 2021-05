Kuidas meest erutada? List mitteseksikatest asjadest, mis su kallima väikemehe hüppesse ajavad

1. Kui laulad duši all

Mart (27) avaldas, et duši all laulmine on mänguline ja armas ja see erutab teda hullupööra.

2. Vein

Ebaüllatav, sest alkohol ajab erutuse lakke, aga vein? Joosep (28) ütles, et pokaal veini tekitab temas vastupandamatu soovi vallatleda.

3. Kui sa helistad, mitte ei sõnumeeri

"Naine, kes sõnumite saatmise asemel helistab, on enesekindel ja seksikas," avaldas 34-aastane Henri.

4. Aktsendid

"Kõigile meeldivad aktsendid, eriti kui need on sinu omas erinevad," rääkis 21-aastane Mihkel.

5. Lokkis juuksed

Teedu (29): "Ma ei tea, kuidas seda kirjeldada, aga lokkis juustega naine on loomalik ja loomulik korraga."

6. Päevitusrandid

Päevitunud inimesed on palju seksikamad!

7. Sportlikud riided

"Oh, need retuusid, mis tagumikku rõhutavad, need on mu lemmikud!" Samuel (34)

8. Prillid

"Prillid teevad naise näo nii huvitavaks ja erutavaks." Joonas (28)

9. Õigekiri

"Kui kellelgi on kohutav õigekiri, ajab see mind endast välja. Kui korrektne, on mu tunded hoopis vastupidised." Aleksander (28)

10. Punane kleit

Sel on oma põhjus, miks valentinipäev on üleni punane. Seega järgmine kord, kui kedagi võrgutada üritad, pane selga punane kleit.

11. Kui mängid kitarri

Muusikud lihtsalt on seksikad.

12. Tema särk

Kui viskad hommikul esimesena paljale ihule peale tema särgi, mõjub see tema jaoks ülierutavalt!

