Epp Kärsin emaks olemisest: ma ei vahetaks seda tunnet mitte millegi muu vastu selles maailmas

“See armastus, mis on lapse ja ema vahel, on sõnuseletamatu. Kui suur on rõõm tema õnnestumistest ja kui suur on mure tema ebaõnnestumistest. Olles ema olnud juba viimased 13 aastat, mõistan palju rohkem seda, mida kunagi oma emale korraldasin.”

Epp räägib, et tema ema ütles alati, et kui saad emaks, siis tunned, millega hakkama said ja Epp kinnitab, et tal oli õigus.

“Olen õppinud olema kannatlikum, mõistma rohkem, et kõik ei saa olla nii nagu mina vaid õigeks pean ja muutma ka enda tõekspidamisi. Vahel tundub, et oma suures armastuses olen liiga ülehoolitsev ja tahan liiga palju ette ning taha ära teha.”

Epu sõnul on tütar õpetanud rohkem vastutustunnet ja olema rohkem hetkes kohal. See lõputu naer ja palju ägedaid hetki ning koos avastamisi annab elule värvi.

“See lähedus, soojus, hoidmine, hellitamine, ausus, toetamine, siiras ja tingimusteta armastus — see on parim, mida elus kogenud olen! Olen tänulik, et mul on võimalik kogeda emaks olemist. Ma ei vahetaks seda tunnet mitte millegi muu vastu selles maailmas.”