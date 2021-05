Uus kehapuhastuskuur Eestis, mis võitis Hiina meditsiini arsti südame

„Organism puhastub ise. Kui ta seda ei teeks, siis oleks olukord väga hull. Küll on aga olukord praegu selline, kus väga palju faktoreid on kehale ja meelele liiga palju. Näiteks stressi on pidevalt, me ei söö korralikku toitu, puhkuse ja töö tasakaal pole paigas. Sellises olukorras hakkab keha jääma puhastumisega defitsiiti ja sellepärast on hea anda organismile puhastumise kaudu lisaabi,” ütleb Marius. „Kõik see keskkond, milles viibimine, ning vesi ja toit, mida tarbime, pole enam nii puhas, kui ta kunagi oli,” lisab Jana ning toob samuti kehapuhastumise lisapõhjusena välja ülesöömise. „Maailmas pole valitsevaks probleemiks nii suurelt näljahäda kui see, et me sööme pidevalt üle ja see on kehale samuti suureks koormaks.”