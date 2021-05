FOTOD | 74aastane naine teeb trennis endast noorematele silmad ette: keegi meist ei ole liiga vana

Joan on otsustanud oma inspireerivat teekonda ka Instagramis jagada ja tragil naisel on nüüdseks juba üle 1,3 miljoni jälgija. Naise treeneriks on tema enda tütar, personaaltreener Michelle MacDonald.

Joan räägib, et tema üheks suurimaks motivatsiooniks parema mina teekonda alustada olid ilusad ning hästiistuvad trenniriided. Varem kandis naine lohvakaid ja kottis pükse ning T-särke ega nautinud uute riiete selga proovimist. Kuid tema tütar tutvustas talle trenniriideid, mis olid Joan’i figuuri jaoks sobilikud ning naine avastas, et ta on tegelikult juba päris heas vormis ja see teadmine andis talle jõudu juurde. Tal oli hea meel ennast hoopis teise nurga alt näha.

“Kui ma nägin ennast nendes ilusates erksates värvides ja märkasin, et mul on isegi musklid, tundsin ma ennast ühekorraga nii hästi”, rõõmustas ta.

Ta märgib, et kuigi paljud inimesed peavad riideid ja nende üle rõõmustamist tühiseks, annab see siiski palju enesekindlust, kui sa oled rahul sellega, mis sulle peeglist vastu vaatab.

“Kui sa tunned end hästi, oled juba iseenesest enda vastu lahkem ja teed paremaid otsuseid. Kui mina sain sellest alles oma seitsmekümnendates aru, võivad teised selle tõdemuseni jõuda ükskõik millal,” räägib Joan.

Samuti kinnitab ta, et väga oluline on pöörata tähelepanu sisemisele dialoogile. Kui sa suhtud endasse negatiivselt, on aeg muuta negatiivne lähenemine positiivseks.

“Keskenduge positiivsusele, lahkusele ja kaastundlikkusele. Need on olulised märksõnad, mida silmas pidada nii enda kui teiste suhtes!”

