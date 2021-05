Suvised TRENDID | See on stiil, mida võiksid sel aastal terrassi või rõdu kujundades jälgida

Minimalistlikus stiilis väike rõdu

Rõdud on olnud inimeste seas aastast aastasse äärmiselt populaarsed, pakkudes mitmeid eeliseid — rõdu on ideaalne koht hommikukohvi nautimiseks, lugemiseks, erinevate taimede kasvatamiseks või mõnusaks puhkamiseks. Tõsi, rõdud on üsna väikesed, kuid läbimõeldud ja sobiv mööblivalik aitab ellu viia ideed, mis esialgu näivad võimatuna. Kaup24 sisekujunduseksperdi Anna Ilmere sõnul tuleb enne ihaldatud mööbli soetamist esmalt mõõta oma rõdu suurus ja määratleda ala, saamaks aru, kas kõike ihaldatut on võimalik mugavalt paigutada ja samal ajal säilitada piisavalt vaba ruumi. Disainer annab väikese soovituse neile, kes unistavad rõdu kaunistamisel kasutada igat sentimeetrit — appi tasub võtta põrandakriidid, millega oma idee visualiseerida esmalt joonistuse abil rõdu põrandale.

Kui rõdu või terrass on kujundatud minimalistlikus Skandinaavia stiilis, on soovitatav valida ühtses stiilis funktsionaalsed aksessuaarid — mugavad toolid, valgustid ja taimed. Lisaks tasub hubasust luua vaipade, patjade ja küünaldega — nii on kõigil võimalus nautida ka keset linnakära mõnusat ja hubast õueala.

Funktsionaalne rõdu

Kui rõdu toimib funktsionaalse kohana, siis on kahtlemata parim lahendus kokkupandav mööbel, näiteks toolid ja lauad, mis käivad kompaktselt kokku ja on võimalik vajadusel kõrvale panna, kui mööblit parasjagu ei kasutata. „Oluline on meeles pidada, et rõdu ja terrassi kaunistamiseks peaks valima välitingimustes kasutatava mööbli — nii püsib mööbel kauem kena ja tervena. Kui valid rõdule puidust või metallist mööbli, siis soeta juurde mõnusad pehmed padjad või vaata mööblit, millel on kohe kaasas spetsiaalselt polsterdatud istumisosa,“ soovitas Ilmere.

Džunglielamused linnas — rõdu taimesõpradele