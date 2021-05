Põud magamistoas? Nõuanded, mida teha, kui oled kogu aeg seksiks liiga väsinud

Kuidas iganes sa seda vaatad, armastus ja seks on suhtes omavahel seotud. Armastada saab ilma seksita, kuid see ei tundu päris õige, ega ju? Seksida võib ilma armastuseta, kuid see võib mõlemale poolele tunduda vale — justkui rüvetamine. Õnnelikus suhtes peab tasakaal paigas olema.