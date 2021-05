Uuring avaldab: pandeemia muutis eriti keerukaks just noorte emade elud

Kui enne pandeemiat läbi viidud uuringutest selgus, et sünnijärgne depressioon mõjutas üht naist kümnest kuid käesoleva aasta 11. mail, ajakirjas Frontiers in Psychology avaldatud uuringu tulemused näitavad, et see arv on peaaegu kahekordistunud.

"Peale lapse sündi vajavad noored emad palju tuge, sest uue ilmakodaniku eest hoolitsemine on korraga nii keeruline kui ka hirmutav. See on see koht, kus vajame enda ümber inimesi, kellele loota ja kellele toetada. Vähene toetus lähedaste poolt on üks peamisi rasedusjärgse depressiooni tekke põhjuseid," loetleb Dr Sarah Myers. "Pandeemia aga sundis meid kõiki eraldi olema ja naised, kes olid just emaks saanud, pidid korraga kõigega ise hakkama saama ega saanud kellegi abile loota."