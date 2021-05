Mees, kellel on 16 naist ja 151 last: minu ainus töö on oma naisi rahuldada

Nyandoro sõnul on kõikide naiste rahuldamine täiskohaga töö ja ehkki mees on 66aastane, kavatseb ta abielluda noorte naistega, sest praegustest naistest ei ole sugugi mitte kõik enam mehe voodielu korraldustega rahul. Nyandorol on nimelt tehtud seksigraafik, mille kohaselt käib ta igal öösel nelja naise juures. Rahuldab graafiku kohaselt ühe naise ära ja liigub edasi teise juurde.

Ehkki mehel on neljateistkümne jalgpallimeeskonna jagu lapsi, kinnitab ta, et naudib luksuslikku elu, sest lapsed annavad talle raha ja toovad pidevalt kingitusi. Naised aga teevad Nyandorole süüa, koristavad ja täidavad iga tema soovi.

151 lapse isal ei ole plaanis hoogu maha võtta ja ta on juba valmis 17nda naisega abielluma, väidetavalt peaks pulm toimuma selle aasta lõpus. Tema sõnul võiks tal olla lausa 100 naist ja 1000 last — kui selle kõigega vaid hakkama saaks.

“Ma viin ellu oma suurt projekti. See on polügaamia projekt, mida ma alustasin 1983. aastal ja ma ei kavatse lõpetada enne, kui suren.”

Mehe sõnul on tema majas kindlad reeglid — kõik naised teevad talle kordamööda süüa, kuid kui toit ei vasta mehe standarditele, saadab ta selle tagasi ja see visatakse ära.

“Naised teavad mu reegleid. Nad on lubanud, et ei vihasta, kui ma toidu tagasi saadan. See on alati õppetund, mis aitab neil edasi areneda.”