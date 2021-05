Unistuste köök taskukohase hinnaga? Jah, see on võimalik sellisel moel

„Köök on meie kodu üks tähtsaimaid ruume. Uut kööki planeerida või olemasolevat renoveerida, eelarvet koostada või erinevaid köögistiile ja -disaine katsetada on lihtsam kui eales varem. Seda kõike on võimalik teha mugavalt kodust väljumata ja selleks läheb vaja vaid arvutit. Tasuta virtuaalne köögiplaneerija võimaldab igaühel luua täiesti uue köögidisaini,” sõnas sisekujundaja Eliise Tammekivi.

1. Selgita välja, millist kööki soovid

Kasuta kujutlusvõimet, mõtle oma vajadustele, ammuta ideid ja otsusta, mida sa oma kööki täpsemalt soovid. Kui oled oma prioriteedid ja nägemuse ideaalköögist paika pannud, on aeg asuda otsima oma kodule ja rahakotile sobivaimat lahendust.

„Alusta otsusest, millises stiilis kööki soovid — kas see võiks olla klassikaline köök paljude sahtlite ja detailidega või pigem modernne ja puhta disainiga lahendus üksnes mõne pilkupüüdva aktsendiga. Võib-olla on sinu unistuste köök hoopis midagi nende kahe vahepealset. Ehkki tavaliselt eelistatakse kas traditsioonilisi või kõrgläikega kööke, on viimasel ajal hakanud kerkima huvi keskkonnasõbralikumate lahenduste vastu, nagu näiteks taaskasutatud plastpudelitest valmistatud esipaneelid,” ütles Tammekivi.

Kui soovid väikeses köögis jätta muljet avaramast ruumist, vali seinast heledamad või sama tooni köögipinnad. Materjalidest tekitavad avarust läikivad, marmori või heleda puidu mustriga pinnad. Et olemasolevat pinda parimal moel ära kasutada, on soovitatav valida laeni ulatuvad kapid. „Tasuta planeerimistööriistaga on võimalik eksperimenteerida ja luua 2D- või 3D-disaine. Nii saad virtuaalselt katsetada erinevaid kombinatsioone ning mängida eri stiilide ja värvidega, kuni leiad endale sobivaima lahenduse ja oled tulemusega lõplikult rahul,” soovitas sisekujundaja.

2. Planeeri oma köök ise