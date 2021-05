Juuksehooldustrend, mis levib lausa plahvatuslikult

„Me ise ka imestame, mis viimase aasta jooksul toimunud on. OLAPLEX tuli Eestisse juba 2015. aastal ja sellest ajast alates hakkas teave selle kohta suust suhu levima. Tänaseks oleme jõudnud nii kaugele, et OLAPLEXi soovitavad juba väga paljud juuksurid ja kodukasutajad, kes on kindlad, et toode tõesti toimib. See, mis toimub, on hästi äge. Meie parim turundus ongi meie juuksurid ja nende kliendid,” kommenteerib Annika. „Tore on näha, et nüüd usutakse sellesse, millesse me ise oleme kogu aeg uskunud,” ütleb Lilit.

Lilit ja Annika on koolitajatena erinevate trendidega Eestis väga hästi kursis ning toovad välja, et naised on jõudnud arusaamiseni, et pikad juuksed ei tähenda automaatselt ilusaid juukseid. „Naistel ei ole enam nii tähtis, et juuksed oleksid pikad, vaid just pigem, et nad näeksid terved välja. Pikad juuksed ei võrdu kohe ilusad juuksed,” ütleb Annika. Aga ka meeste puhul on üks trend saanud äärmiselt populaarseks, nimelt keemilised lokid. „See on noorte meeste seas äärmiselt popu-laarne. Külgedelt lühikesed juuksed ning pealael keemiline lokk. Võib arvata, et laulja Stefan on seda trendi oma välimusega populariseerinud,” ütleb Annika ning lisab, et neil on ka spetsiaalne koolitus sellise soengu tegemiseks koos OLAPLEXi hooldusega, et saavutada selline look juukseid ja nende tervist hoides. „Mehed on täheldanud, et naistele meeldivad lokid ja selles pole midagi halba,” ütleb Lilit. „See on väga kihvt, et oleme jõudnud sinnamaani, et naised pole ainukesed, kes oma välimusele rõhku panevad,” lisab Annika.