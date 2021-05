Raha lihtsalt libiseb käest? Proovi edukate inimeste soovitusi, mis tõesti aitavad kokku hoida

Millised on kõige rikkamate inimeste saladused?



Maailma rikkamatel inimestel on kindlad meetodid, mis on neil aidanud tippu jõuda: Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk - kõigil on oma isiklikud nipid.

Sageli on tegemist isikliku enesearengu kujundamisega: nende hoiak ja igapäevased harjumused on teatud mõtteviisi tulemus. Nad ei mõtle rahast kui millestki halvast, vaid kui positiivsest nähtusest.

Kujuta ennast rikkana ette

See on enesearengu maailmas väga laialdaselt kasutuselolev meetod, mida nimetatakse visualiseerimiseks. Visualiseerimine seisneb selles, et sa kujutad endale ette, nagu sa oleksid juba oma eesmärgi saavutanud ja elad sellist elu nagu sa seda sooviksid. Visualiseerida tuleb vaikuses ja rahus.

Sule silmad ja kujuta mõne minuti jooksul ette oma unistuste elu. Kui sa tahad saada lauljaks, siis kujuta ennast laval rahvamassi ees laulmas. Kui sa tahad saada rikkaks, siis kujuta ette, milline oleks su elu siis, kui sul oleks nii palju raha nagu sa seda sooviksid. Sa pead suutma ennast veenda, et sul on kõik võimalused ja vahendid, et osta endale ükskõik mida. Et sa oled rahamuredest vaba.

Ära raiska mõttetult raha

Me kõik teeme seda iga päev ja see mõjutab meie rahalist seisu. Selle asemel et süüa lõunat väljas kallis söögikohas, võid sa õhtul midagi järgmiseks päevaks valmistada, mida sa saad kaasa võtta.

Tee vähemaga rohkem

Siin tuleb sul kasutusele võtta oma kujutlusvõime, loomingulisus, ettevõtlikkus ja saada hakkama. Selle asemel et osta kogu aeg midagi uut, kasuta kõigepealt ära vana. Näiteks Amazoni tegevjuht Jeff Bezos ehitas oma esimese büroo vanadest ustest.

Võrdle, võrdle ja võrdle veelkord

Seda nõuannet peaks kasutama kõikide ostude juures, nii väikeste kui suurte. Bill Gates soovitab seda nippi. Selleks, et leida parima hinna/kvaliteedi suhtega toodet, uuri enne internetist ja vaata poodidest. Loe erinevaid arvamusi, uuri erinevaid hindu. Informeeri end hästi, enne kui sa midagi ostad.

Osta internetist