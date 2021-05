Seksikad hitihoiatused Mustast Pantrist

Chickie on vallatu kliitori stimuleerija, mis imeb kliitorit nii, nagu ükski mees seda ei suuda. Kliitoril on 8000 närvi ja 75 protsenti naiste orgasmidest toimub kliitoril. Chickie on veekindel ja võid temaga kasvõi merre sukelduma minna. Chikie imeb kliitorit 16 erineval režiimil ja on USB-ga laetav. Chickie on kaetud siidiselt sileda meditsiinilise silikooniga.

Enam vallatum ei saa üks sekselu olla. Princette Puppypus on võimas, väike ja vaikne kõik ühes stimuleerija. Ainult sinu fantaasia on piiriks. Ideaalne taskusõber suvisteks väljasõitudeks.

Tenga Aero Ring oraalseksistimulaator meestele Tenga Aero pakub mehele ebamaist oraalset kogemust. Ta imeb meheau kümnel erineval tugevusel, et leiaksid igal hetkel selle õige. Valikus on kaks mudelit, mille sisud on erineva struktuuria: Cobalt – delikaatne kihiline struktuur, ja Silver – kruvilaadne struktuur. Tenga Aero on üle maailma meeste poolt armastatud Tenga uusim mudel.

Doggie-poosi rakmed aktiivsele paarile Doggie-poos pakub naisele ekstra tugevat G-punkti stimulatsiooni. Doggie-poosi rakmed muudavad seksi lõbusaks ja penetratsiooni kergeks.

Sekspesu on parim rollimängu käivitaja Toateenindus ... te kutsusite mind? Vallatu medõde, koolitüdruk ... Milline mees ei unistaks pahast tüdrukust, kellel on ulakad mõtted peas. Sekspesu on süütuim rollimängu element, millega magamistoast tolm pühkida.

Double Joy äpiga juhitav paaride vibraator Paaride vibraator stimuleerib suguühte ajal naise kliitorit ja G-punkti. Härra naudib penetratsiooni tihedamas vagiinas ja oma kallima võimsat orgasmi. Double Joy vibratsioonid on äpiga juhitavad ka teisest maailma otsast. Anna kontroll oma naudingute üle kallima kätesse ja lase käed vabaks.