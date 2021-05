Õhuke ja kerge sülearvuti Huawei MateBook X liikuvale inimesele

Hiljuti jõudis Eestis müügile mujal maailmas palju tähelepanu äratanud tippsülearvuti: 13-tolline eriti õhuke ja kerge Huawei MateBook X, mis vaatamata oma väikestele mõõtudele näeb ülimalt elegantne välja, sisaldab tippklassi tehnoloogiat ja pakub kuni 9-tunnist aku vastupidavust. Kõik need omadused muudavad MateBook X-i ideaalseks kaaslaseks kiire ja liikuva elustiiliga inimesele, kes soovib, et tema sülearvuti oleks korraga nii nutikas kui ka stiilne

Kerge, väike ja vastupidav

MateBook X-i loomisel on pandud erilist rõhku kaasaskandmise mugavusele, mistõttu sobib see väga hästi liikuvale inimesele. Arvuti kaalub vaid 1 kilogrammi ja on eriti õhuke, vaid 13,6 millimeetrit korpuse kõige paksemast kohast. Sülearvuti on suuruselt väiksem kui A4 paberileht, seega võtab see näiteks seljakotis umbes sama palju ruumi nagu keskmine kvaliteetajakiri.

Selleks, et sülearvutit kõikjale kaasa võtta ja erinevates olukordades kasutada, peab see olema väga vastupidav. MateBook X-i loomisel on kaasaskandmise mugavuse kõrval olnud sama tähtis tema vastupidav korpus: magneesiumi ja alumiiniumi sulamist ühes tükis välja lõigatud kere peab hästi vastu igapäevasele tihedale kasutamisele.

Võimas sisu

Huawei MateBook X on ideaalseks tööriistaks ka kõige nõudlikumale kasutajale. Sülearvuti sisaldab 10. põlvkonna Intel Core protsessorit ja kuni 16 GB RAM-mälu, mis võimaldavad teha sujuvalt ära nii igapäevased tavapärased ülesanded kui ka vaadata meelelahutuslikku sisu.

Huawei Share’i täiustatud mitme ekraani koostöö muudab seadmete vahelise ühenduvuse kasutuskogemuse veelgi sujuvamaks. Lisaks sellele on MateBook X Huawei esimene arvuti, mis toetab Wi-Fi 6.

Kõikehaarav ekraan