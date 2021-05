Eesti mees lahkumineku otsusest: jääb mulje, et naised ei saa aru, et mehedki vajavad intiimsust ning tähelepanu

"Abikaasast hoolimine ning tunded tekitavad ootuse intiimsusele. Suhtes on oma tõusud ja langused, kuid soov leida tähelepanu, on siiski väga oluline. Külm ning hoolimatu suhtumine hakkab mõju avaldama. Mõnda aega on võimalik edasi liikuda, kuid intiimsuse puudumine mõjub väga halvasti.