Igatsed pikki kiharaid? Väärt nõuanded, mis panevad juuksed kiiremini kasvama

Üldiselt kasvavad juuksed kuus 0,5-1,7 cm ja seda maksimumpiiri pole tavaliste juuste puhul võimalik nagunii ületada. Küll aga võib olla nii, et juuksed ei kasva seepärast, et need kukuvad välja või juukseotsad murduvad ära ja juuste olukorda saab parandada. Kui järgid neid 12 nõuannet, võivad su juuksed kiiremini pikemaks kasvada, kui tavaliselt!

1. Raud

Kas sinu veres on piisavalt rauda? Lase seda oma perearsti juures kontrollida, sest kui su juuksed ei taha kasvada, võib selle taga olla rauaaneemia. Ka oma toidulaua võiksid üle vaadata, kas seal on piisavalt rauda sisaldavaid toiduaineid, näiteks kreeka pähkleid, läätsesid, spinatit, punast liha?