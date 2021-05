Foto: Shutterstock

Kui oled seksuaalsuhtes mehega, kes on abielus ning sul on tema vastu tunded, mõtled ilmselt, et millal ta ometi oma naisega suhted lõpetab ja täielikult sinule pühendub. See võib olla nagu löök vastu nägu, aga tõde on see, et seda ei juhtu mitte kunagi.