Suhted, mis võiksid lõppeda, aga kestavad siiski edasi — miks? Vastuseid annab suhtenõustaja

Enamikel juhtudel, mil tuleb ilmsiks, et üks osapooltest on kaaslase usaldust reetnud, leiab suhe lõpu. Kuid on ka paare, kus üks osapooltest elab avalikult topeltelu ning kaaslane on sellest teadlik. Samuti kestavad aastaid edasi vägivaldsed ja toksilised suhted . Miks sellistesse suhtesse jäädakse? “Põhjuseid, miks need suhted püsivad, võib olla väga palju,” teab suhtenõustaja Sille Jõgeva.