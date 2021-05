Truudusetus lõhkus suhte? Siin on kümme asja, millele tuleks mõelda, enne kui talle andeks annad

Kui soovid teada, kas sa peaksid oma kaaslasele andestama, esita endale esmalt need kümme küsimust:

1. Kas ta pettis ka oma eelnevaid kaaslasi?

Isegi, kui võtta arvesse seda, et iga suhe on erinev, siis on tähtis teada, kas truudusetus on mehel harjumuseks või mitte. On ta ka enne oma partnereid petnud? Kui see nii on olnud, siis on vähe tõenäoline, et ta ennast muudab. Ka siis, kui ta näeb sinu kannatusi.

2. Kas ta tunneb end süüdi ja näitab välja, et kahetseb?

Kui ta on öelnud, et ta sügavalt kahetseb ja sa näed seda tema olemusest, et ta ei tahtnud sulle haiget teha, siis siiras ja avameelne jutuajamine võib teil aidata leida ühist teed edasi. Kui mees aga ei näita välja, et ta kahetseb oma tegu, siis on üsna tõenäoline, et see ei jää tal viimaseks korraks. Sellisel puhul on parem lõpetada see suhe.

3. Kuidas ta sind pettis?

Tänapäeval ei ole truudusetus ainult füüsiline akt, sest tehnoloogia arenguga on võimalik vahetada sõnumeid ja meile kuude kaupa, mille ajal võivad tekkida tõelised tunded ilma füüsilise kontaktide Seega on oluline arvesse võtta, millise truudusetusevormiga tegu on: sageli ei ole inimesel endal ka aimu, et üks asi võib teiseni viia.

4. Kuidas tema reageeriks, kui sa teda petaksid?

Mõtle selle üle. Mida tema oleks teinud, kui sina oleksid teda petnud? Kas ta oleks sulle andestanud? See aitab sul saada natuke paremat ülevaadet ja näha selgemalt, enne kui sa midagi otsustad.

5. On sul piisavalt tahtmist ja kannatlikku meelt, et selle temaga edasi elada?

Kõrvalsuhte andestamine ei käi üleöö - see on väga pikk ja aeganõudev etapp. Sellega on oluline kohe alguses arvestada, sest suhte uuesti üles ehitamine nõuab palju mõlemapoolseid pingutusi, energiat ja kannatlikkust. Sa pead järele mõtlema, kas sa üldse oled selleks valmis ja kas sul on selleks tahtmist.

6. Kas sa suudad üldse andestada?