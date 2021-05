Lapsed ei ole kõigi unistus! Naised räägivad ausalt ja avameelselt, miks nad on otsustanud lapsi mitte saada

Pereprobleemid ei innusta enda pere looma

"Kardan, et minust saaks oma lapsele kogemata selline ema, nagu oli minu oma. Kardan, et ma ei saaks emadusega hakkama ja mu lapsed lõpetaksid lastekodus, sest peale sünnitamist saaksin kinnitust, et ma ei ole emaks loodud. Jah, ma tõesti ei taha oma hirmu tõttu lapsi saada. Ilma nendeta tundub elu lihtsam ja parem."

Hirmutavad mõtted sünnitusest

"Mulle ei meeldi mõte sünnitamisest ja sellest, et mu keha muutub. Samuti ei taha ma muuta oma elu laste tõttu, ma ei ole valmis sellisteks ootamatusteks. Mu õel ja vennal on väikesed lapsed ja nendest mulle täiesti piisab. Ma saan olla lahe tädi, aga ainult aegadel, kus ma ise seda tõesti tahan. Samuti, miks eeldatakse, et lapsed peavad kindlasti saama mehe perekonnanime? Kui mina olen see, kes neid kannab ja enda seest välja pressib ning kannatab, siis nad peaksid saama minu perekonnanime. Ei, elu ilma lasteta tundub palju lihtsam ja probleemivabam."

Geneetiline eelsoodumus bipolaarsusele

"Minu lapsel oleks geneetiline eelsoodumus bipolaarsusele. Minul endal on bipolaarne häire ja minu isal samuti. Mõnikord on mul nii raske iseendaga elada, et ma olen oma vanemate peale veidi vihane ja mõtlen, miks nad langetasid otsuse, et mind saada. Minust ei oleks õiglane saada laps, kes peab hakkama võitlema samasuguse häirega ja sööma terve elu ravimeid. Ja ma tunnen ka, et ma ei ole mentaalselt tugev, et last saada."

Madal enesehinnang

"Mind narriti terve kooliaeg minu välimuse pärast. Loomulikult saan ma nüüd täiskasvanuna aru, et välimus ei ole kõige olulisem, aga ma olen tõesti keskmise inimesega võrreldes päris inetu. Mul ei ole isegi lootust suhteks ja kui ma peaks kellelegi silma jääma, eelistan ma pigem üksinda olemist. Ja ma ei saa kunagi lapsi, sest kui laps peaks tulema minu nägu, tean ma juba ette, et teda hakataks koolis narrima. Kahjuks ei ole kõik inimesed ilusad ja ükski iluoperatsioon ei muudaks ka seda fakti."

Rahutu hing