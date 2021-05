Miks käterätikud ei peaks olema vannitoas? Ehk asjad, mis justkui kuuluvad vannituppa, kuid ei tohiks seal olla

Pesukorv vannitoas on ju suurepäraselt mugav — saad duši alla minnes kohe mustad riided pesukorvi panna ja kui aeg pesu pesta, on hea korv lähedalt kohe võtta. Küll on aga vannitoas väga niiske ja see võib tekitada pesukorvis hallitust ja ka bakterite paljunemist, millest ei saa ka siis lahti, kui pesed pesu kõrgel temperatuuril.