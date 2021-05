Naised, vaadake ette! Selgusid põhjused, miks mehed petavad ja kelle nad kõige tõenäolisemalt oma armukeseks valivad

1300 mehe ja naise vahel läbi viidud uuringust selgus, miks mehed ja naised petavad ja kuidas nad oma armukest valivad.

Mõnikord võivad inimesed oma partnereid petta, sest neil on seksisõltuvus või otsivad, et keegi täidaks nende vajadused, kuid kui asi pole selles, on põhjused teised.

Mida abielumehed afääridest otsivad?

Uuringust selgus, et mehed otsivad enim seksi, mis neid rahuldaks. See on seotud faktiga, et 49% neist väitis, et nad ei saa oma abikaasaga orgasmi ja 59% osalenutest ütles, et saavad orgasmi pea alati oma armukesega.

Kui palju abielumehi oma naisi petab?

44% uuringus osalenud meestest on oma partnerit petnud ja 55% petmise peale mõelnud. Ehk siis 99% meestest on kas petnud või soovinud petta.

Kuidas armukesi valitakse?

Seda küsimust küsiti 400 mehelt. 27% ütles, et nad olid õnnetus suhtes ja nad pöördusid kellegi poole, keda nad juba tundsid. 23% vastas, et nad on oma armukest kohanud kas baaris või reisil.

Allikas: Your Tango