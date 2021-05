Tervislik ja väga maitsev — jah, see on võimalik! Seitse põnevat toiduainet, mida võiks smuutisse lisada

Kurk

Kurk on super abiline, kui on probleeme piisava vee tarbimisega. Seetõttu on seda hea lisada smuutile, sest nii saad suurendada tarbitava vee kogust ja muudad smuuti värskendavamaks. Kurk on väikese kaloraažiga, kuid rikas toitainete poolest. Eriti kasulik on just koorimata kurk, sest koores peituvad enamik toitained. Kuna kurk on väga väikese kaloraažiga ja sisaldab palju vett, on see kaalulangetamisel suureks abiks. Kurgis sisalduvad kiudained ja vesi aitavad ka vältida kõhukinnisust.

Seller

Seller on samuti kehale igati kasulik, aga alguses natuke harjumatu oma erilise maitse tõttu. Selle vastu aitab smuuti tasakaalustamine magusamate maitsetega, näiteks banaani või pirniga. Selle vilja tarbimine rahustab närvisüsteemi ja soodustab õhtust uinumist.

Spinat

Spinat on imeline supertoit, mis annab smuutile rohelise värvuse ning on kasulik nii kehale kui ka meelele. Näiteks aitab see vähendada stressi, võidelda vähi vastu ja vererõhku kontrolli all hoida.

Tšiiaseemned

Tšiiaseemneid võib lisada nii purustatult smuutisse kui ka hiljem nendega oma smuutikaussi kaunistada. Ehkki tegu on pisikeste seemnetega, on need pungil kasulikest toitainetest. Näiteks sisaldavad tšiiaseemned rohkelt oomega-3-rasvhappeid ja antioksüdante.

Kanepiseemned

Kanepiseemneid on samuti hea lisada smuutile kaunistuseks, lisaks annavad need siidisele smuutile juurde mõnusat krõmpsukust. Kanepiseemnete abil saad muuta oma smuuti valgurikkamaks ning tarbida kasulikke rasvu. Tänu märkimisväärsele kiudainete sisaldusele on kanepiseemned head ka seedimisele.

Spirulina

Sinivetikas ehk spirulina annab smuutile ilusa rohelise värvuse. Tegu on ka suurepärase valguallikana. Spordisõpradel tasub kaaluda smuuti rikastamist spirulinaga, sest sellel on mitmeid kasulikke omadusi just treeningutel. Näiteks aitab spirulina suurendada vastupidavust ning kasvatada lihasmassi.

