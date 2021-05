Kilod muudkui kogunevad? Pane tähele, need toitumisharjumused tõstavadki su kaalu!

1. Peatu ja mõtle

Alati enne söögivaliku tegemist võta aeg maha ja mõtle hetk. Kui lahkusid kodust hommikusööki söömata, oled tõenäoliselt lõunaks nälga suremas ja võib olla kiusatus lihtsalt saiakese järele haarata. Nii need kilod tulevadki.

2. Kardad rasva

Teiseks halvaks harjumuseks on see, kui lubad endale ainult väherasvaseid toite, kuigi tegelikult vajab inimese keha rasva. Kui tootel on peal silt "väherasvane" või "rasvavaba" ei tee see seda automaatselt tervislikuks või sisaldab vähe kaloreid. Püüa endale ise toitu valmistada ja jäta pakitoidud poeletile.

3. Sa ei söö piisavalt

Võimalik, et võtad juurde hoopis seepärast, et ei söö päeva jooksul piisavalt. Peaksid välja arvutama, palju kilokaloreid sa päevas tarbima peaksid. Kui end näljutad, jätab keha rasvavarud alles ja kaal ei langegi.

4. Mahl

Kui teed kodus ise mahla, on see igati hea ja tervislik. Kuid kui tarbid toidu kõrvale ja niisama muudel hetkedel poest ostetud pakimahla, siis tea, et nende sisse on lisatud kuhjade viisi suhkrut! Loe alati, mis pakil kirjas on ja teed õigeid valikuid!

5. Vaatad süües telerit

Televiisori ees söömine on väga halb harjumus, olgu see tegevus nii mõnus kui ta on. Nii võid aga end huvitavat saadet vaadates ära unustada ja sööd hoopis rohkem, kui plaanisid! Keskendu söömisele, nii saab kõht kiiremini täis.

6. Sööd palju väljas

On väga raske tervislikult toituda, kui sa ei tea, mida su toidu sisse pannakse. Kui sööd väljas rohkem kui ühe korra nädalas, siis võid kindel olla, et just sealt sinu ülekaal tulebki!

7. Õhtusöök on su suurim eine

On ju lihtne hommikuks ja lõunaks väikeseid koguseid tarbida, aga õhtul on pere koos ja tihti nähakse just õhtusöögi valmistamisega rohkem vaeva. Keha aga vajab kõige rohkem energiat just siis, kui me kõike aktiivsemad olema ehk päevasel ajal.

8. Sa patustad