Kõhuvolt ei kahane ühelgi moel? On mõned lihtsad viisid, kuidas vööümbermõõtu vähendada

Soovides liigsetest kilogrammidest vabaneda, hakkame me sageli sööma rohkem rohelist salatit ja tooreid köögivilju, tegelikult on aga keedetud ja hautatud aedviljad isegi kasulikumad, sest nad sisaldavad rohkem kiudaineid, mis soodustavad seedimist.

Sool tekitab söögiisu ja soodustab veepeetust, mis tekitab alakehas turset. Selleks, et kõhtu saledaks saada, väldi valmistoite, rohke soolaga valmistatud kastmeid, vorstitooteid ja juustu. Ehkki piimatooted on tavaliselt meie toidulaual, siis praegusel juhul tuleks neid tarbida väga mõõdukalt. Nimelt sisaldavad piimatooteid laktoosi, mis võib ajada kõhu punni.

Ka on tähtis, et sa mõtled, enne kui midagi suhu pistad. Söö teadlikult, mälu korralikult, tee söömise ajal pause ja istu rahulikult. Ära vaata samal ajal telefoni või televiisorit.

Lisaks sellele ei tasu unustada, et palju tähtsam kaalul olevatest numbritest on see, et sa ise ennast hästi tunned!