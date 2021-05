Tinderi õuduslood | "Ta niisama muuseas teatas, et on varem naisi vägistanud ja lükkas mu näoli madratsisse."

"Hakkasin Tinderis suhtlema 30+ mehega, kes oli väga atraktiivne ja lahe. Tal oli arusaam, et naised peaksid olema kodus, rasedad ja pliidi ees. Ma pole selline tüdruk. Mõtlesin, et mis seal ikka, võib-olla teeb ta nalja. Rääkisime paar nädalat ja ta kutsus ennast mulle ise külla. Kui ta kohale jõudis, tabas mind üllatus. Ta profiilipilt oli vähemalt viis aastat vana ja ta oli palju suurem ja hallim, kui Tinderi piltidel. Olgu, lasin sel endast mööda minna. Läksime minu tuppa, istusime voodile ja ta niisama muuseas teatas, et on varem naisi vägistanud. Siis lükkas ta mu näoli madratsisse ja istus mulle peale, ise raskelt hingeldades. Seejärel hakkas ta rääkima naistest, keda ta väidetavalt vägistanud oli ja sellest, kuidas see neile tegelikult meeldis. Viskasin ta otsekohe oma kodust välja."