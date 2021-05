Algav nädal on sarnane kevadisele ilmale — kõike on palju ning kõik toimub natuke ootamatult. Esmaspäeval ja teisipäeval liigub Kuu Skorpionis. Sellal ei soovitata kanda esimest korda uusi rõivaid või ehteid, sest need võivad kergesti rebeneda või kaduda.