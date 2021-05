Naise kogemus salakavala sõbrannaga: kui mees ta oma küljest ära lükkas, siis istuti lihtsalt sülle

Mina lasin sellel esialgu toimuda, tahtes näha kui kaugele asjad lähevad. Kui mees naise oma küljest ära lükkas, siis istuti talle lihtsalt sülle. Minu kodust pidi see naine lahkuma, kuigi vastu tahtmist ja irve näol, kuid sellega oli ka meie suhtlemisel lõpp.

Muidugi peab olema mees see, kes asjad selgeks teeb, mitte naine, aga meie kodu on sellistest naistest nüüd puhas. Sõbrannad on need kõige salalikumad."