Väärt nõuanded! Kuidas hoida elus pikaajalist suhet, mis hakkab ammenduma?

Suhte algusaeg on parim — liblikad kõhus ja mitte ükski asi ei nõua pingutust. Iga puudutus paneb ihalema järgmise järele. Pärast mingit aega see elevus ja need esmased tunded hääbuvad ja asenduvad igapäevasematega. See võib panna mõtlema, et kas meeldimine ja kirg on üle läinud ja kas suhe saabki otsa? Tegelikult ei tähenda see sugugi seda, et suhe peab lõppema. Tuleb hoopis leida mooduseid, kuidas suhet elus hoida, eriti kui suhe on kestnud mitmeid aastaid.