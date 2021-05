Michelle Obama avaldab pea kolmkümmend aastat kestnud abielu saladuse: see pole lihtne!

Kohe alguses tunnistab naine, et abielu pole sugugi lihtne. "Selle toimima panemine nõuab pidevat hoolt ja tähelepanu," sõnab Michelle ja lisab, et on tähtis abielluda kellegagi, keda sa austad.

"Ole kellegagi, kes tahab, et sa võidaksid niisama palju, kui sina tahad, et tema võidaks."