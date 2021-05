Muretsed bioloogilise kella pärast? Põhjused, miks küpses eas lapsevanemaks saamine on lapsele hea

Lapsevanemad mängivad oma võsukeste intelligentsis olulist rolli. Isegi, kui 20-40% laste intelligentsusest on vanematelt päritav, on väga tõenäoline, et kaks intelligentset inimest kasvatavad samasuguse lapse. Küll on aga viimastest uuringutest selgunud, et mida vanemad on ema ja isa oma esimese lapse saamisel, seda suuremad intellektuaalsed võimed lapsel on.

Paaril, kus isa on märgatavalt vanem (alla 50 aasta), on selles vanuses esmakordselt lapsevanemaks saades risk, et laps saab koolis halvemaid hindeid ja kehvemaid tulemusi, kuid kui laps sünnib vanemale emale, saab ta koolis tõenäoliselt paremaid tulemusi. Kõrge IQ saab saavutada elukogenud ja edukas ema, kes stimuleerib last positiivselt ja intellektuaalselt. Madal IQ võib olla aga geenimutatsioonide tulemus, mida esineb vanematel meestel.

Lapsevanemate vanus võib mõjutada laste füüsilist heaolu

Mitmed uuringud on tõestanud, et vanemate lapsevanemate lastel võib olla mitmeid terviseriske, näiteks on levinud enneaegsed sünnid. Kuigi nendes uurimustes öeldu võib olla väga alarmeeriv, on samad tulemused olnud ka emade seas, kes saavad lapse enne 25 eluaastat. Kontrastiks on meditsiinieksperdid leidnud, et vanemate lapsevanemate lapsed elavad tervislikumat elu.

Lapsevanemad mõjutavad laste vaimset tervist

Kui vanemad saavad lapse kõrgemas vanuses, just 40. eluaastate lõpus ja 50. alguses, on suurem võimalus, et laps peab kogema varakult vanemakaotust ja see mõjutab vaimset tervist. Küll aga selgitavad eksperdid, et kõrgemas vanuses lapsevanemate lapsed kasvavad üles stabiilsemas keskkonnas ja neil on tänu sellele vähem vaimse tervisega seotud probleeme. Leitud on, et noored vanemad veedavad lastega liiga vähe kvaliteetaega,.

Lapsevanema vanus võib mõjutada lapse sotsiaalelu