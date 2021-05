Tahe end tõestada pani mehe kõvasti tööd tegema ning toonased otsused on teinud temast tänaseks miljonäri, kes elab luksuslikku elu, kust ei puudu uhked kodud ja kallid autod.

Praegu omab Derek kolme ettevõtet, mis tegeleb äriarendusega ning tema varandust hinnatakse üle 35 miljoni dollari.

Kuid täna, 42- aastasena, hoolimata sellest, et töö on tema jaoks alati esikohal, sooviks ta oma ellu ka naist, kes pakuks karjäärile konkurentsi! Kuid siin on ka üks aga,