Merle Palmiste: pidevalt ei saa süüdistada teisi — et mees on loll, kõik on lollid, riik on nõme, raha ei maksta

"Ida mängimine "Eesti matuses" kinnitas mulle taas: Palmiste, enda eest tuleb hoolitseda. Seda nii vaimselt, hingeliselt kui ka füüsiliselt," lausub ta. "Ja et pidevalt ei saa süüdistada teisi – et mees on loll, kõik on lollid, riik on nõme, raha ei maksta… Asjad hakkavad tegelikult sinu mõtlemisest ja enesega rahulolust pihta. Kui seda pole, on asjalood kehvasti."