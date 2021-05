Horoskoop | Ole hoiatatud: sel tähemärgil on täna pea eriti laiali otsas!

Täna, neljapäeval on Kaladel pea laiali otsas ning neil on raske mistahes tööle keskenduda. Kõige paremini saavad oma ülesannetega hakkama rutiinse töö tegijad, kel vajalikud liigutused juba kätesse salvestunud. Loe, milliseks kujuneb aga kalade jaoks reedene päev SIIT !

Kolmapäeval kell 14.20 toimub kuuvarjutus Amburis. See muudab kesknädala omalaadseks karmapäevaks, kus inimestel on tavapärasest kergem mõista, mis nende minevikus nad tänasesse päeva on juhatanud.