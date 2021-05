EKSPERIMENT | "Seksisin oma abikaasaga iga päev aasta aega järjest"

Kolm aastat tagasi seksisin ma iga päev, aasta aega jutti. Et kohe kõige populaarsem küsimus vastuse saaks, siis ei, ma ei seksinud 365 mehega. Ainult ühega ja selleks meheks oli mu abikaasa. Ja jah, seksisime isegi siis, kui mul oli menstruatsioon. Mul pole õrna aimugi, mida lapsed sel ajal tegid. Ma ei teinud seda selleks, et meie abielu päästa, vaid selleks, et päästa iseennast.