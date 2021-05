Maailma parim džinn on valmistatud Eestis

Tarvo Jaansoo on mees kui orkester: kunagi moekunstnik ja siis ka restoraniketi maaletooja. Nüüd on ta võtnud oma südameasjaks valmistada tõeliselt head džinni. Tundub, et vähemalt auhindade järgi vaadates on see tal ka suurepäraselt õnnestumas, sest Junimperiumi toimekas ning pühendunud kollektiiv on skoorinud eesti džinnidest tänaseni kõige märgilisema auhinna.