Uuring annab vastused: kus veedavad Eestlased suvepuhkuse ja kuidas kasutatakse reisimiseks kogutud raha

Selle aasta märtsikuus läbiviidud IKEA ja Norstati uuringust, kus osales 500 eestlast, selgub, et igal teisel Eesti elanikul (47%) on plaanis eeloleval suvel oma kodu renoveerida. Sel aastal on esmatähtsad elutoad, köögid ja magamistoad. Pea iga teine uuringule vastaja (41%), kes tunnistab, et plaanib suvel kodu renoveerida, plaanib sellele tänavu rohkem kulutada. Üle 60% vastanutest kavatseb kodu renoveerimisele kulutada üle 400 euro ja viiendik väidab, et nende kulud jäävad 200–400 euro vahele. Võrdluseks võib välja tuua, et eelmisel aastal ütles 20% vastanutest, et kulutatakse umbes 200–400 eurot ja 33% ütles, et plaanitakse kulutada 500 eurot või rohkem.

„Ehkki koroonapiirangute ajal tegi valdav osa eestlastest vähemalt mõningaid kodu renoveerimistöid, näiteks korrastasid ammu unustatud toanurki ning tegid väiksemaid või suuremaid remonditöid, tuleb taas tegus suvi. Uuring näitab, et selle aasta kodu renoveerimise kulud on kasvamas ja põhitähelepanu on suunatud kodude põhiruumidele nagu elutuba, köök ja magamistoad. Pandeemia teise laine ajal kasvas nõudlus ka terve kodu või konkreetsete piirkondade sisekujundusteenuste järele.

Viimasel ajal on märgata ka digitaalsete planeerimisprogrammide kasutamise kasvu köögi ja riidekappide planeerimisel,” märkis IKEA Tallinna väljastuspunkti juht Aleksejs Mihailovs. Tema sõnul ostavad Eesti elanikud sel kevadel nii massiivseid lahendusi nagu köögid, kodumasinaid ja hoiulahendused kui ka väiksemaid tarvikuid.

Uuringust selgus ka, et suuremate ostude korral plaanivad eestlased sel aastal investeerida peamiselt mööbli renoveerimisse ja uutesse kodumasinatesse (vastavalt kolmandik ja viiendik vastanutest).

Kuidas vaktsineerimine puhkuseplaane muudaks?

Küsimusele, kuidas kujutavad vastajad ette teist piirangusuve järjest, vastas iga teine eestlane, et ootab ulatuslikumaid piiranguid kui eelmisel aastal, samas kui 43% arvas, et piirangud on umbes samad.