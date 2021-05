Intervjuu, mis poleks pidanud ilmuma! Inga Lunge: ma ei pea tegelikult mitte midagi tegema

Saate salvestamise ajal kõlab kõik mulle kristallselgelt – heli on puhas ja mitte miski ei anna põhjust tehnilises kvaliteedis kahelda. Kui aga pärastpoole salvestust kuulama hakkan, selgub ootamatult mõru tõsiasi: vestlust saadab ei-tea-kust tekkinud sahin ja särin. Täielik anomaalia! Meie hääled kostuvad justkui kuskilt kaugelt kivi alt. Ühesõnaga asi on täielikult rikutud ja sellisel kujul ma seda avaldada ei saa.

Jube piinlik on, aga helistan Ingale ja selgitan olukorra ära. Tema hakkab seepeale vaid naerma ja ütleb, et ei imesta absoluutselt. Ja on nõus tagasi tulema! Seekord on igasugune paranormaalne müra meie taustalt kadunud ja saadet saab kohe kuulama asuda.