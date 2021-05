Oled kaugsuhtes? Olulised asjad, mida peaksid meeles pidama, kui ei taha lahku minna

Mida ei tohiks kaugsuhtes olles ära unustada ja millele võiks rohkem tähelepanu pöörata?

1. Tunne oma partneri elu vastu huvi

Kui aeg-ajalt kontrollid, mida su kallim teeb, tähendab, et oled temast huvitatud ja tahad kinnitust, et tal on kõik korras. Küll aga ei tohiks huvi tunda sel eesmärgil, et näha, kas ta teeb midagi, mida ta parasjagu tegema ei peaks. Nagu igas tavalises suhtes, on ka kaugsuhtes usalduse olemasolu väga oluline. Seega ole küsimuste sõnastamisel tähelepanelik ja ettevaatlik.

2. Ära looda tehnoloogiale

Kuigi internet ja videokõned aitavad kaugsuhet elus hoida, vajavad inimesed ka midagi füüsilist. Kui kokkusaamine pole võimalik, saada oma kallimale näiteks oma lõhnaga särk või midagi erilist, mida tead, et ta hindaks. Kui teil on rasked hetked ja igatsete teineteist, aitavad sellised esemed parema enesetunde tekitada.

3. Olge kindlad, et distants on ajutine

Peaksite omavahel leppima kokku kuupäeva, mil saate päriselt koos olla, et teil oleks midagi oodata ja motivatsiooni vastu pidada. Kui üks teist peab kolima, on kindlasti vaja enda jaoks selgeks mõelda ohverdused ja k rahaline pool.

4. Keskenduge suhtluse kvaliteedile

Kommunikatsioon on palju enamat kui lihtsalt rääkimine, teie vahel peab olema side. Te peaksite rääkima seepärast, et tahate seda teha, mitte sellepärast, et teil on tunne, et olete selleks kohustatud. Mõelge välja, kui sageli on teil vaja omavahel suhelda, et õnnelikud olla.

5. Ära pane oma elu ootele

Selle asemel, et oma armastatud kodus nelja seina vahel oodata, naudi oma elu! Ära unusta iseseisvust ja ära sõltu teisest poolest. Kui asjad peaksid nihu minema, võid väga pettunud olla, et jätsin oma elu tema pärast ootele.

6. Pea meeles, et su partner pole täiuslik