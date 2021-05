Lõpeta otsingud! Kõige odavama hinnaga Eesti maasikas on leitud

Figuraata on pereettevõte, mis on tegutsenud juba üle 23 aasta ja Vallo on olnud asjaga seotud juba lapsepõlvest peale. „Marjakastis sündinud,” ütleb Vallo enda kohta naljatledes.

Üha enam on see väikeettevõte hakanud silma paistma külmutatud marjade valiku ja kvaliteediga. „Paljud tõesti küsivad, et kuidas meie marjad nii head on,” tunnistab Vallo. „Meie unikaalsuseks ongi asjaolu, et oleme sellele spetsialiseerunud. Me oleme sinna hingega panustanud, oleme pühendunud sellele, mida teeme. Paljud käitlejad teevad sama kõrvaltegevusena, aga meie jaoks on see põhitegevus,” lisab Vallo. Figuraatal on kuus külmhoonet, kus ööpäev läbi kaupa säilitatakse, varutakse ja käideldakse.

Kõige olulisemaks peab Vallo aga seda, et külmaahel ei katkeks ja jõuaks tarbijani mitte külmakastis, vaid sügavkülmaga autos. Selleks, et kvaliteedis mitte alla lasta, on Figuraatal ostetud ka spetsiaalne transpordiauto, millega iga nädal eraisikutele kaupa koju viiakse. „Vaid nii saab pakkuda parima kvaliteediga külmutatud marja.”

Kõige populaarsem toode Figuraata valikust on mõistagi Eesti maasikas, mille kilohinnaks on vaid 5.50. „Me müüma eestlaste lemmikut maasikasorti Polka. See on paraja suurusega, hästi magus ja mõnusa tekstuuriga.” Bestselleritest toob Vallo veel välja kodumaise metsmustika ja eksootilise mango. Figuraata eeskujulikust tootesortimendist leiab oma lemmiku aga igaüks, sest valik on lai – alustades kodumaisetest mahekuusevõrsetest ja lõpetades punase draakoniviljaga.

Milline on õige murakas, mida korjata, mida tähendab nice cream ja kuidas teha väga maitsvaid smuutisid, kuula juba podcast’ist.