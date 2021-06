HOROSKOOP | Oled üks neist? Need on kõige rahumeelsemad tähemärgid

1. Vähk (21. juuni — 22. juuli)

Kuigi oled iseseisev ja võid ka tülitseda, kui sind selleks sunnitakse, oled siiski pigem rahuarmastaja kui sõdalane. Sa hoolid end ümbritsevast keskkonnast ja inimestest. Kõikidel materiaalsetel asjadel su elus on väärtus ja roll tuua sulle rahu. Elu Vähiga on tasakaalukas ja stabiilne ja Vähk töötab oma saavutuste hoidmise nimel igapäevaselt. Suudad konflikti puhul säilitada rahu ja leida ka kõige hullemas kaoses õigeid mõtteid.

2. Kaljukits (22. detsember — 19. jaanuar)

Kuigi Kaljukitse peetakse kamandavaks ja nõudvaks tähemärgiks, on rahu sinu jaoks ülimalt oluline. Sulle meeldib enda jaoks aega leida ja naudid erinevaid rutiinseid rituaale. Kvaliteetaeg iseendaga on Kaljukitse jaoks väga tähtis. Paned kõik raamatust loetud tarkused kõrva taha ja kasutad neid päriselus. Oled pühendunud, et leida oma elus rahu.

3. Kaalud (23. september — 22. oktoober)

Oled üksik hunt ja tunned end vahepeal seepärast ka halvasti. Siiski naudid vaikust ja rahu. Kui oled valesti käitunud, tead, et kahetsemine ei vii sind elus edasi, seepärast ei oska sa end võib-olla süüdi tunda. Kaalud on kõige vaiksem ja lahkem sodiaagimärk. Kui leiad rahu, saadab see sind terve elu.

4. Veevalaja (20. jaanuar — 18. veebruar)

Elu on sind karmilt kohelnud ja tahad sellest kõigest puhkust ja lõpuks ometi rahu. See on sinu loomuses. Sulle võib sobida elu kommuunis. Naudid seda, kui oled millegi osa ja sul on kellegagi ühine missioon. Sinu elu eesmärgiks on elada harmoonilist ja rahulikku elu.

5. Kalad (19. veebruar — 20. märts)

Oled küll sotsiaalne, kuid aeg-ajalt soovid aja maha võtta ja lihtsalt teistest puhata ning üksi olla. Sa vajad vaikust, sest sageli on su elu täis müra ja draamat. Kalad on üks tundlikumaid tähemärke ja võid oma peret ja lähedasi isegi oma sooviga üksi olla, šokeerida, sest kõik näevad sind seltskonna tähena.

Allikas: Your Tango