Kellegagi pikalt koos olles, kasvame nii kokku, et sageli ignoreerime seeläbi ka muutunud käitumist ning mõtleme, et küll asjad ise lahenevad. Sageli jääme seda ootama ja lootma, mõistmata, et nii kaotame tegelikult väärtuslikku aega, et leida inimene, kellega päriselt õnnelikud võiksime olla.

Kuidas aru saada, et on aeg edasi liikuda? Siin on mõned lihtsad märgid: