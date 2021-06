Kui sulle tundub, et oled ainus, kes mõtleb sellele, et peaks ekskallimaga uuesti ühendust võtma, siis tea, et ainus sa kindlasti pole. Sellised mõtteid mõlgutavad naised üle kogu maailma, kaasaarvatud staarid Hollywoodis.

Näiteks sai kinnitust, et seitseteist aastat tagasi koos olnud, kuum paar Jennifer Lopez ja Ben Affleck on oma kunagise suhte taas üles soojendanud. Kuigi öeldakse, et vana suppi enam üles ei soojenda, siis millal seda siiski võiks kaaluda?