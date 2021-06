Mehed ei nuta? Asjad, mida mitte ükski mees kunagi häbenema ei peaks

Rõõm, kurbus, õnn, lein, masendus — kõik tunded on lubatud nii meestele kui naistele ja kõik, kes väidavad, et mehed ei nuta, võivad kuu peale käia.

Naised käivad samuti tööl ja saavad palka, nii et selle iganenud tabu, et mees peab olema perepea, võid rahulikult peast visata.

Mehe “mehisust” defineeritakse liiga tihti tema armukeste arvu kaudu, kuid see on lihtsalt üks suur jura, sest KÕIK mehed valetavad oma numbri märksa suuremaks, kui see tegelikult on.