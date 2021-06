Nördinud mees: mu parim sõber magab mu naisega ja ma pole kindel, et suudan neile andestada

Mu naine on 38 ja mina 42-aastane, täpselt sama vana nagu mu parim sõber, kes on vallaline. Ma olen hingepõhjani solvunud ja ma ei tea, kummapoolne reetmine on hullem, kas sõbra või mu oma naise.

Nende afäär on kestnud kolm aastat ja olen nii vihane, et ma midagi varem ei märganud. Tabasin nad autost täiesti juhuslikult: nägin sõbra autot, läksin lähemale, et tere öelda ja sain oma elu suurima šoki osaliseks, kui nägin, et ta tegeles parasjagu naisega. Ja see naine oli minu abikaasa. Nad ei märganud mind, eemaldusin ja sõitsin värisedes koju.

Kui olin meie kaks last voodisse pannud, läksin naisega rääkima ja tema "selgitus" hämmastas mind. Ta karjus: "Mis sa arvad, et sa oled ainuke, kel siin afääre võib olla?" Tuli välja, et mu sõber oli talle rääkinud, et olin truudusetu olnud ja seepärast soovis mu naine mulle kätte maksta. Abikaasa soovis üsna pea lahutada, kuid anusin teda, et ta seda ei teeks.

Kahjuks olin tõesti oma naist petnud. See juhtus, kui läksime suure grupiga Berliini seksishow'd vaatama ja olin nii erutunud, et krabasin baarist esimese ettejuhtuva naise ja läksin temaga koju. See polnud minulik käitumine ja lootsin, et mu sõber hoiab saladust. Tahan neile mõlemale andestada, aga ma ei tea, kust isegi alustada. Mida teha?

Allikas: The Sun