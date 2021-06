Toitumishäire seljatanud naine: pidin kahe kuu pärast ravile minema, kuid siis juhtus midagi...

Niimoodi end toiduga lohutades pidasin ma vastu vahetused ja üleüldse kogu aja, mil olin ärkvel – toit oli saanud ainsaks, mis mulle selles elus naudingut suutis pakkuda...

Palusin kolleegil korraks töö üle võtta ja otsisin koha, eraldatud ruumi, kus ei oleks ühtegi inimest ja kus saaksin rahulikult mõelda. Minuti pärast jõudis mulle kohale reaalsus. Sain aru, et mul on tekkinud maania, millele on lisandunud juba ka luululine mõtlemine, ja psühhoos ei ole enam kaugel. See “avastus” oli niivõrd ränk, et mul ei hakanud ninast verd mitte jooksma, vaid lahmama. Püüdsin rahu säilitada ja kutsusin endale kiirabi. Vahepeal oli mul endiselt tunne, et see on mäng, kuid vahepeal olid mõtted selged ja sain aru, et vajan kiirelt abi. Nii ma seisin üksinda selles ruumis ja võitlesin luulumõtetega…