Toitumisnõustaja avaldab põhjuse, miks juuksed ei kasva: sellele on üks väga lihtne selgitus

Toitumisnõustaja Teele Teder jagab Sinuteek.ee lehel nõu, milliseid toitaineid juuksed eriti armastavad. Mida süüa, et juuksed kasvama hakkaksid ning et need oleksid terved ja tugevad?

Kas oled mõelnud, miks on sul või paljudel su sõbrannadel probleeme naha, küünte ja/või juustega? Sellel on väga lihtne selgitus. Nimelt on meie organism üles ehitatud nii, et alatoitumise korral saavad need toitaineid kõige viimasena. Siinkohal ei pea ma silmas alatoitumist kaloraaži, vaid eelkõige vajalike ainete poolest, mis on tänapäevase lääneliku toitumisstiili puhul üsna tavaline nähtus.

Üks variant juuste eest hoolitseda on kasutada kvaliteetseid šampoone, palsameid ja maske, sest ka need sisaldavad järjest enam kasulikke aineid. Selleks aga et juuksejuur, mis on peanaha all, saaks piisavalt toitu, on oluline pöörata tähelepanu ka sellele mida me sööme. Sinna on lihtsam saata toitaineid toidu ja toidulisanditega. Kui juuksejuur on toidetud, on ka juuksed terved.

Valk ja vesi

Võib öelda, et juustele on vaja natuke kõike. Enamjaolt koosnevad meie kiharad valkudest (70-80%) ja see on ka võtmesõna, kui soovitakse lopsakaid ja terveid juukseid. Organism ei suuda toota terveid juukseid ilma valguta. Valgud võivad tulla nii loomsetest kui taimsetest allikatest. Lülita oma menüüsse näiteks kaunvilju, tuunikala, kana ja kodujuustu. Teine oluline toitaine on vesi. Seda on juustes 10-15%. Kui organism ei saa piisavalt kvaliteetset vett, siis on ka juuksed kuivad, haprad ning katkised. Optimaalne kogus vett on 30 ml iga keha kilogrammi kohta. Siia alla võib arvestada ka toiduga saadava vee. Kohvijoojatel tasuks siia juurde arvestada iga tassi kohta veel kaks lisaklaasi.



Mikrotoitainetel on märkimisväärne roll